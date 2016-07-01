"Dereye çıplak giriyorlar" söylentisi Demirköy'ü karıştırdı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünün sakinleri, kamuoyunda Rainbow Gathering (Gökkuşağı Buluşması) olarak bilinen grubun üyelerine, Cehennem Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda sürdürdükleri kampta "çıplak halde dereye girdikleri ve uygunsuz davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sivriler köyü muhtarı Dursun Saygın yaptığı açıklamada, köyleri ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç köyü arasındaki bölgede kamp yapan grubun uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

"Bölgeyi terk etmelerini istiyoruz"

hürriyet'in haberine göre; grup üyelerinin gençlere kötü örnek teşkil ettiğini öne süren Saygın, grubun bölgeyi terk etmesini istediklerini belirtti.

Saygın, şunları söyledi: "Grubun ne amaçla bölgede bulunduğunu bilmiyoruz. Kendilerine sorduğumuzda bilgi vermiyorlar. Burada yaptıkları davranışlar ve yaşamları ile gençlerimize kötü örnek teşkil ediyorlar. Çıplak halde dereye giriyorlar.

"Erkek-kadın herkes soyunup suya giriyor"

Erkek-kadın herkes soyunuyor ve suya giriyor. Burada bizim için gençlerimize iyi örnek değil. Bölgemizin bu şekilde görülmesini, duyulmasını ve anılmasını istemiyoruz. Turistler gelecekse köylülerimize kötü örnek olmasınlar. Belediye başkanına ve kaymakamlığa şikayette bulunduk.’’

Muhtar Saygın, jandarmanın grup üyeleriyle görüştüğünü ve söz konusu grubun gelecek hafta başında bölgeden ayrılacağını öğrendiklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Şeref Sezen de mübarek ramazan ayında bu tür görüntülerin hiç hoş olmadığını belirtti.

"Biz kimseye zarar vermiyoruz"

Grup üyelerinden Aytuğ Akbuğday ise kampta 15 ülkeden yaklaşık 300 gezginin bulunduğunu, şehir yaşamından uzak şekilde doğada yaklaşık bir ay yaşadıklarını söyledi.

Her yıl ay döngüsüne göre bir ya da iki kez sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla haberleşerek toplandıklarını ifade eden Akbuğday, kampta doğaya uygun yaşadıklarını belirterek, "Burası insanların bir araya geldiği, yaşadığı bir alan, deneyimlediği bir yer ama burası bir kamp değil, bir festival değil, yaşam şekli. Belirli kuralları ve amaçları var. Kimyasal her şey yasak. Uyuşturucu, şampuan, alkol ve benzeri maddeler yasak. Tamamen doğacıl ve doğayı koruyan bir yaşam söz konusu. Buluşmalar bir ay sürüyor. Ay döngüsüne müteakiben yapılıyor.’’ diye konuştu.