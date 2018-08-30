Dereli'de lokantada tüp patladı; 1 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Dereli ilçesindeki lokantada tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. İşyerinde ve çevredeki araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Dereli ilçesi Cemal Müdür Caddesi\'nde meydana geldi. Kapalı olan bir lokantanın mutfak bölümünde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte, lokantanın önünden geçen Murat Koytaviloğlu yaralandı, çevredeki bazı işyeri ve araçlarda da hasar oluştu.

Koytaviloğlu çevredekiler tarafından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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