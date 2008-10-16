Dereli İzlanda'ya şanslı geldi!..





Tecrübeli hakemimiz Selçuk Dereli'nin yönettiği 2010 Dünya Kupası Elemeleri 9. grup maçında İzlanda kendi sahasında Makedonya'yı 1-0 yendi.







Makedonya'yı evine puansız gönderen İzlanda böylece gruptaki ilk galibiyetini almış oldu. Maçı yöneten hakemimiz Selçuk Dereli ise maç boyunca 4 kez sarı kartına başvurdu. Dört kart da İzlandalı futbolculara çıktı. Dereli bir de penaltı kararı verdi ama İzlanda bunu değerlendiremedi.



İzlanda'yı galibiyete götüren gol 15.dakikada Gunnarsson'dan gelirken İzlanda bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Makedonya ise 3 puanda kalarak İzlanda'nın gerisine düştü.



