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Derede mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

12 Aralık 2018 19:21

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Akçaabat\'ta Söğütlü Deresi\'nde suya kapılarak oluşan adacık üzerinde mahsur kalan köpeği gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ip yardımıyla köprüden dereye indi. Köpek, bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. 
AFAD ekipleri, kurtardıkları ve yiyecek verdikleri sevimli köpekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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