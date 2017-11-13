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Derede mahsur kalan balıkçıyı UMKE kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Kıbrıscık İlçesi'nde, balık tutmak için gittiği derede düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan 53 yaşındaki Mehmet Balaban, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı

13 Kasım 2017 14:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Kıbrıscık İlçesi\'nde, balık tutmak için gittiği derede düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan 53 yaşındaki Mehmet Balaban, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
İlçede oturan Mehmet Balaban, balık tutmak için Dokumacılar Kanyonu\'ndan geçen Belen Deresi\'ne gitti. Balaban, derenin içinden karşıya geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Derenin içinde kayaların arasında mahsur kalan Balaban, cep telefonuyla jandarmaya haber verdi. Jandarma ve UMKE ekipleri, yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasıyla Balaban\'ı buldu. Balaban, bulunduğu yerden çıkarılıp sedyeye konularak ambulansa taşındı ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı.

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