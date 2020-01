Derecik’te 102 şehit için şehitlik açıldı (2)

BAKAN SOYLU BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDI

Derecik Beldesi\'nde terör olaylarında şehit olan 102 kişi için yapılan şehitliği açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler daha sonra Yüksekova öğretmen evi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, \"Bu ülkenin yıllardan beri darbelerle, ekonomik krizlerle ve dışarıdan birtakım oyunlarla çektiklerini bizden sonraki nesiller çekmezsin artık. Bu oyunlar bir sona ersin, biz birbirimize sahip olabilecek bir anlayışın kendisiyiz. Paralar teröre finansman edilmiyorsa, biz kendi kendimize yeteriz. Zaten bugün bizim üzerimize gelinmesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu kendi kendimize yetebilme kabiliyetini bertaraf edebilmektir. Biz başkalarına da yetiyoruz. 3 milyon Suriyeli kardeşlerimiz Tükiye\'de. Ne yaptı, dünyadan bize para mı yağdı? Devlet kazancının bir kısmından verdi. Gelecek yüzyıllarda ticaretimizden, insanlığımızdan ve ilişkilerimizden göreceksiniz ki; o Suriye\'de bugün el attığımz şefkak ve merhamet elimizi buluşturduğumuz o insanlar, bizim bu coğrafyada en önemli bir şahitliğimiz olacaktır\" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ise, teröre vurgu yaptı, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bölgede operasyonların devam edeceğini söyledi.

BAKAN SOYLU VAN\'DA ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, daha sonra Van\'ın Başkale İlçesi\'ndeki Şehit Binbaşı Doğan Özen Kışlası\'nda askerlerle bir araya geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Bakan Soylu ve beraberindekiler askerlerle bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Bakan Soylu, Suriye ile ilgili örnekler vererek şunları söyledi:

\"Yanımızda Suriye’yi görüyoruz. Burada ülkemizi korumak için buradayız. Onlar koruyamadığı için gelip bize sığındılar ve biz onlara tarihimiz adına ve insanlık adına sahip çıktık. Arakan’da gördük, çocukları katlettiler. Dünyanın birçok yerinde katlediyorlar. Ordumuz güçlü olduğu zaman, jandarmamız güçlü olduğu zaman, polisimiz güçlü olduğu zaman, korucumuz güçlü olduğu zaman, ekonomimiz güçlü olduğu zaman sesimiz de güçlü olacaktır. Benim ülkemin her noktasında, her yerinde şehitler tepesi var. 2016 yılında hepimiz gördük. Külliyenin önünde şehitler tepesi oldu. Boğaz Köprüsü\'nün önünde şehitler tepesi oldu. Bu millet görev için zaman beklemez. Bu millet asil bir millettir ve biz ordumuzu, polisimizi, biz jandarmamızı kendimiz bilen bir milletiz. Biz düdük çalmasını beklemeyiz, düdüğü bu milletin kendisi çalar. Hiç kimseden talimat beklemez, ihtiyaç duyulduğunda her biri bir er, her biri bir nefer olmaya hazır bir millettir. Gururla, onurla bu görevleri taşıyoruz.\"

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Soylu, Trabzon’a gitmek üzere helikopterle Van il merkezine, oradan da uçakla kentten ayrıldı.