Derecik’te 102 şehit için şehitlik açıldı

Abdullah KAYA / ŞEMDİNLİ(Hakkari), DHA - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak Sınırındaki Derecik Beldesinde terör olaylarında şehit olan 102 kişi için yapılan şehitlik törenle açıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada insan hakları savunucularını eleştirerek, \"Sosyal medya üzerinden PKK taşeronluğuna soyunanlar, sizlere sesleniyorum. Bir tükürük kadar ancak canınız var. Milletin tükürüğü kadar\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile kendilerini karşılayan halkla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Okunan istiklal marşının ardından konuşan Bakan Soylu, insan hakları savunucularını eleştirerek şunları söyledi:

\"İnsan hakları dedikleri zaman şu şehitliklere gelmiyorlar. Burada katledilen çocukların insan hakları yok mu? 13 yaşında PKK\'nın zorla dağa götürüp de orada kız evladımızı taciz ederek insanlığa zulüm düşürecek bir olayı gerçekleştirirken insan hakları yok mu? İmece yaparken, köyün yolunu yaparken, üzerinde silah olmadığı halde katledilen, şehit edilen, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak isteyen o işçinin insan hakları yok mu? Maalesef Türkiye\'de birtakım insan hakları savunucuları PKK\'nın taşeronu haline gelmişlerdir. Sosyal medya üzerinden PKK taşeronluğuna soyunanlar sizlere sesleniyorum; Bir tükürük kadar ancak canınız var ancak bir tükürük kadar. Bu milletin tükürüğü kadar. Buradan, Derecik\'ten söylüyorum; yakındır tepenize bineceğiz. Korkunun ecele faydası yok.\"

Cuma namazını Şemdinli Merkez Camisi\'nde kılan Bakan Soylu ve beraberindekiler Yüksekova\'ya gitti.

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