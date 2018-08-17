Dere yatağındaki 7 katlı binanın sahibi de İmar Barışı'na başvurdu

Doğu Karadeniz'de kaçak yapılar için 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini buldu. Rize'nin Muradiye beldesindeki dere kenarına inşa edilen 7 katlı bina sahibi de İmar Barışı için başvurdu.

Türkiye'de başlatılan 'İmar Barışı' uygulamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde başvurular sürüyor. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de, İmar Barışı'na başvuru sayısı 70 bine ulaştı. Başvuruların çoğunluğunu yaylalar, dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapılar oluşturuyor. Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın sahibi de 'İmar Barışı'na başvuranlar arasında yer aldı. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, "İş çığrından çıktı. Burada kamu yararı kesinlikle söz konusu değil. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlara bu hakkı veriyor olmak, hukuki adıyla İmar Barışı fakat toplumsal barış değil" dedi.

"Yaylalardaki kaçak yapı sahipleri de başvurdu"

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de özellikle yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapıların sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapıların sahipleri, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için 8 Haziran'da başvurulara başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgelerini almayı sürdürüyor. Trabzon'da 42 bin, Giresun'da 13 bin 500, Rize'de 8 bin 700 ile Artvin'de 5 bin dolayında başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı. Başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek. (DHA)