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Dere yatağında ölü bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 51 yaşındaki Murat Gündoğdu, motosikletiyle birlikte düştüğü dere yatağında ölü bulundu

30 Ekim 2017 21:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 51 yaşındaki Murat Gündoğdu, motosikletiyle birlikte düştüğü dere yatağında ölü bulundu.
Olay, Adana-Mersin D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçenler, dere yatağında motosikletin yanında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, motosiklet sürücüsü Murat Gündoğdu\'nun öldüğünü belirledi. Gündoğdu\'nun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.

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