Dere yatağında cesedi bulunan kadın toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (BURSA), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kayıp olarak aranırken dere yatağında cesedi bulunan Arzı Balaban (74), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi\'ndeki evinden pazartesi günü bastonunu alıp çıkan Arzı Balaban’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında Arzı Balaban\'ın Çarşamba günü terlikleri bulundu, bir gün sonra da ayak izlerine rastlandı. Arzı Balaban\'ın dün de Bursa- Ankara karayolu Şehitler Mahallesi girişindeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Adli Tıp Kurumu\'na yapılan otopsinin ardından Arzı Balaban\'ın cesedi, yakınları tarafından alınarak evine getirdi, alınan helalliğin ardından da Akhisar Mahallesi Fatih Camii\'ne götürüldü.

Arzı Balaban\'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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