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DERE YATAĞINDA 2 EL BOMBASI NUSAYBİN (A.A)

29 Eylül 2010 16:54

-DERE YATAĞINDA 2 EL BOMBASI  NUSAYBİN (A.A) - 29.09.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde dere yatağında 2 el bombası bulundu. Nusaybin Belediyesi temizlik ekiplerince Çağçağ Deresi yatağında yapılan temizlik çalışmaları sırasında 2 el bombası bulundu.  Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, dere yatağında geniş güvenlik önlemleri aldı.  Daha sonra, Mardin'den gelen bomba imha ekipleri, el bombalarını imha etti. Polis, başka bomba olabileceği ihtimali üzerine dere yatağında arama yapıyor.

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