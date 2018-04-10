Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan yaralanırken, otomobil, dere yatağından 3 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde, Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarık Aslan yönetimindeki 02 LH 666 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Aslan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Tarık Aslan\'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobil, 3 saatlik çalışma sonucu dere yatağından çıkarıldı.



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