T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dere yatağına düşen otomobil 3 saatte çıkarıldı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı

10 Nisan 2018 13:45

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Tarık Aslan yaralanırken, otomobil, dere yatağından 3 saatlik çalışmayla çıkarıldı. 
Olay, gece saatlerinde, Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarık Aslan yönetimindeki 02 LH 666 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Aslan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Tarık Aslan\'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. 
İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobil, 3 saatlik çalışma sonucu dere yatağından çıkarıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALAN ADIYAMAN DHAADIYAMANKazadaAslanAlitaşı MahallesiLHKazayıTarık AslanEğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24