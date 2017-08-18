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Dere kenarında ölü bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, madde bağımlısı olduğu belirtilen 38 yaşındaki İslam Orcan, dere kenarındaki merdivenlerde ölü bulundu

18 Ağustos 2017 18:30

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, madde bağımlısı olduğu belirtilen 38 yaşındaki İslam Orcan, dere kenarındaki merdivenlerde ölü bulundu.
Tabakhane Deresini temizlemek için Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mevkisi\'ne gelen belediye işçileri, bugün saat 12.30\'da, merdivenlerin bulunduğu alanda hareketsiz birinin yattığını görerek durumu polise bildirdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin İncirliova\'nın Acarlar Mahallesi\'nde oturan madde bağımlısı İslam Orcan olduğu anlaşıldı. Cesedin yanında bulunan bir pet şişe içerisindeki sıvıyı incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ceset ise otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.
Evli 3 çocuk babası İslam Orcan\'ın celeplik işiyle uğraştığı, bankadan çektiği 20 bin TL kredi borcunu ödeyemediği için maddi sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.

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