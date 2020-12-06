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Spor

Derby Countyli Colin Kazım Richards'dan 'Black Lives Matters' hareketini ıslıklayan taraftara protesto

06 Aralık 2020 10:34

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Colin Kazım Richards, takımının Millwall'a konuk olduğu mücadele öncesinde taraftarlar 'Black Lives Matters' hareketini ıslıklayınca, ayağa kalkarak tepkileri protesto etti.

ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black Lives Matter" hareketine destek vermek için maçların başında yapılan diz çökme uygulaması, Millwall taraftarınca ıslıklandı. Derby County forması giyen Colin Kazım ise ayağa kalkarak yumruğunu yukarı kaldırdı.

Millwall futbolcuları yaptıkları açıklamada diz çökmeye devam edeceklerini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada "Takım olarak futbol ailesi ve spordan her türlü ayrımcılıktan kurtarmaya destek veriyoruz. Maçlardan önce 'diz çökme' hareketi bunu yapmamıza fırsat sağlıyor. Bunun siyasi bir ideoloji taşımadığını tamamen ayrımcılığa karşı bir hareket olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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