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Spor

Derbiyi kaç kişi izledi?

Taraftar gruplarının Passolig protestosu nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bilet satışları beklenenin çok altında gerçekleşti

18 Ekim 2014 23:01

2014-2015 Süleyman Seba sezonu, geçen yıllara oranla tribünlerdeki boşluklar en çok tartışılan konular arasında. Taraftarların Passolig protestosu sebebi ile günden güne tribünlerdeki taraftar sayısı azalıyor. Geçtiğimiz senelerde biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de tribünler boş kaldı, 52.652, kapasiteli Türk Telekom Arena'ya ancak 37.598 biletli taraftar geldi.

Cem Ali Çinkılıç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Kadıköy Boğa Meydanı'nda toplanan Fenerbahçe taraftarı pankart açarak eylem yaptı. 'Passolige hayır' diyen Fenerbahçeli taraftarlar, yürüyüş sonrası olaysız dağıldı. “Faşşolig'e hayır", “e-bilet'e hayır" yazılı pankart açan yaklaşık 150 kişilik grup, “Tribünde fişlenme istemiyoruz", “Sana gelen yollar yasakla kesilmez, deplasman hakkımız engellenemez", “Susma haykır e-bilete hayır" şeklinde sloganlar atarak Kadıköy İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kadıköy meydanda yapılan basın açıklamasından sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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