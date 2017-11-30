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Spor

Derbiyi Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL / DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14

30 Kasım 2017 15:53

İSTANBUL / DHA

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. hafta maçlarını yönecek hakemler belli oldu. 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın hakemlerini şöyle;
2 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 
16:30 Kardemir Karabükspor - Göztepe  - BAHATTİN ŞİMŞEK 
19:30 Beşiktaş  - Galatasaray - FIRAT AYDINUS 
3 ARALIK PAZAR
14:00 Atiker Konyaspor - Bursaspor - HALİL UMUT MELER
14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor - METE KALKAVAN 
16:30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor - HALİS ÖZKAHYA 
19:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa - ÜMİT ÖZTÜRK
4 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - Antalyaspor - YAŞAR KEMAL UĞURLU 
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor - BÜLENT YILDIRIM 

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