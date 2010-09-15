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Spor

DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 15:31

-DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Pazar günü oynanacak derbi maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Derbide Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem olarak da Süleyman Abay görev yapacak. Ligde 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 17 Eylül Cuma: 20.00 Trabzonspor-Manisaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 18 Eylül Cumartesi: 18.00 Sivasspor-Eskişehirspor: Bünyamin Gezer 18.00 Ankaragücü-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa 20.30 Medical Park Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus 20.30 Bucaspor-Galatasaray: Halis Özkahya 19 Eylül Pazar: 18.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: Abdullah Yılmaz 20 Eylül Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Deniz Çoban

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