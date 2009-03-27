Derbiye yetişecek



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mehmet Topal, 27. haftada oynanacak Fenerbahçe maçına yetişecek.





Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanında kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi.



Eskişehirspor maçında sakatlanan Shabani Nonda antrenmana katılmadı. Kongolu golcünün, sağ dizindeki ağrıların devam ettiği ve Gaziantepspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.



Sakatlıkları süren diğer isimler; Servet Çetin, Emre Güngör ve Mehmet Topal'ın ise tedavilerine devam ediliyor. Servet Çetin ve Emre Güngör'ün yakın bir zamanda çalışmalara katılması beklenmiyor. Buna karşın Mehmet Topal'dan gelen haberler ise olumlu...



Sakatlığı düzelme aşamasında olan genç futbolcu, büyük bir ihtimalle 12 Nisan'daki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.



Yönetimden izin almadan ülkesine giden Lincoln konusunda izlenecek yol ise, Brezilyalı oyuncunun dönüşünden sonra kesinlik kazanacak. Yöneticiler, yıldız futbolcunun çalışmalara katılmadığını noter tasdiğiyle, bir kez daha belgeledi. Pazartesi günü İstanbul'da olacağını açıklayan Lincoln'ün salı günü antrenmana çıkması,, ardından da yöneticilerle bir görüşme yapması bekleniyor.



Fernando Meira'yı renklerine bağlayan Rus Zenit Saint Petersburg kulübünün Brezilyalı futbolcuyla da ilgilendiği ve Galatasaray'ın yaklaşımına göre transfer için devreye girebileceği de gelen haberler arasında...



