Derbiye sürpriz hakem



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 Kasım Pazar günü yapılacak derbi maçın hakemi belli oldu.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2008-2009 sezonunun ilk derbisini Hüseyin Göçek yönetecek.



Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Süleyman Abay.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.



10. HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Fırat Aydınus



8 Kasım Cumartesi:

14.00 Ankaragücü-Bursaspor: İlker Meral

19.00 Trabzonspor-Hacettepe: Mustafa Kamil Abitoğlu



9 Kasım Pazar:

14.00 Konyaspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

14.00 Ankaraspor-Eskişehirspor: Hakan Özkan

14.00 Antalyaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım

14.00 Denizlispor-Kayserispor: Yunus Yıldırım

14.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bünyamin Gezer

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Hüseyin Göçek

