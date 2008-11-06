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Spor

Derbiye sürpriz hakem

F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

06 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.


Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 Kasım Pazar günü yapılacak derbi maçın hakemi belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2008-2009 sezonunun ilk derbisini Hüseyin Göçek yönetecek.

Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Süleyman Abay.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

10. HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Fırat Aydınus

8 Kasım Cumartesi:
14.00 Ankaragücü-Bursaspor: İlker Meral
19.00 Trabzonspor-Hacettepe: Mustafa Kamil Abitoğlu

9 Kasım Pazar:
14.00 Konyaspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
14.00 Ankaraspor-Eskişehirspor: Hakan Özkan
14.00 Antalyaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım
14.00 Denizlispor-Kayserispor: Yunus Yıldırım
14.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bünyamin Gezer
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Hüseyin Göçek

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