Derbiye 'kırmızı' hakim



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oyananacak Fortis Türkiye Kupası final maçı öncesi, iki takım arasında yapılan son 20 maçta 14 kırmızı kart çıktı.



Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe finali öncesinde, ezeli rakiplerin kendi aralarındaki son maçlarında görülen kartların çokluğu dikkati çekiyor.



Ezeli rakiplerin son 7 sezonda şimdiye dek yaptığı 16'sı Turkcell Süper Lig, 3'ü Fortis Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 20 maçta hakemler toplam 14 kırmızı, 110 da sarı kart kullandı.



Rekabette son 7 sezonda yapılan derbi maçlarda hakemlerin kullandığı sarı ve kırmızı kartların dağılımı şöyle:



2001-2002 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 2 (Lig) (2 kırmızı, 4 sarı kart)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0 - 2 (Lig) (4 kırmızı, 3 sarı kart)



2002-2003 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 8 sarı kart)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 - 0 (Lig) (3 sarı kart)



2003-2004 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 2 (Lig) (9 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 3 (Lig) (6 sarı)



2004-2005 Sezonu:

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 7 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3 - 4 (Lig) (1 kırmızı, 1 sarı)



2005-2006 Sezonu:

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 2 (Lig) (5 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 2 (Lig) (4 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 3 (Türkiye Kupası) (1 kırmızı, 7 sarı)



2006-2007 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0 - 0 (Lig) (6 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 0 (Türkiye Kupası) (5 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1 (Türkiye Kupası) (1 kırmızı, 7 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 9 sarı)



2007-2008 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 1 (TFF Süper Kupa) (1 kırmızı, 7 sarı)

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 1 (Lig) (8 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 2 (Lig) (8 sarı)



2008-2009 Sezonu:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2 - 1 (Lig) (1 kırmızı, 1 sarı)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1 - 2 (Lig) (2 sarı)



