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Spor

Derbiye ilgi yok

23 Mayıs 2009 14:42


Son iki haftaya lider giren şampiyonluğun büyük adayı Siyah-Beyazlılar’a ait biletlerin satışında ise izdiham yaşanmış, çıkan olaylara polis müdahale etmek zorunda kalmıştı. Cim Bom’a ayrılan sadece bin 607 biletin tamamının satılamamasının bile söz konusu olduğu belirtildi.
Galatasaray’ın şampiyonluk yarışından uzak kalması ve bilet fiyatının 90 TL olması nedeniyle taraftarların biletlere ilgisinin düşük olduğu vurgulandı. İlgisizlik öylesine üst boyuttaydı ki, bilet satışının başlandığı saatte gişe önünde 20 kişi bulunurken, yaklaşık 1 saat sonra ise bilet kuyruğunda kimse kalmadı.

Karaborsaya dikkat

Beşiktaşlı yetkililer, kritik Galatasaray maçı öncesinde güvenlik güçlerini ve taraftarları karaborsacılara karşı uyardı. Yönetimden yapılan açıklamada, taraftarların karaborsacılara karşı duyarlı davranmaları ve gördükleri takdirde polislere bildirmeleri istendi. Bilindiği gibi önceki gün piyasaya çıkan derbi biletleri, 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tükenmişti.


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