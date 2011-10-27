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Spor

Derbiye Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararı ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 13:37

-Derbiye Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararı ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam yapılacak derbi mücadelesine konuk Fenerbahçe'nin taraftarlarının alınmamasına yönelik kararı doğru bulmadı.  Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla yaptığı iki ayrı açıklamanın ilkinde, ''Bizler 74 milyona kardeşlik mesajları verirken, İstanbul'da deplasmana taraftar götürmeme kararı yerinde olmamıştır'' yorumunda bulundu.  Bakan Kılıç, konuyla ilgili ikinci mesajında ise, şunları kaydetti: ''Çare, taraftarın ortaya koyacağı sağduyudadır. Fenerliler Çarşı'ya, BJK'liler Kadıköy'e çaya gitmeli ve eğer varsa gerilimi bitirmelidir.''

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