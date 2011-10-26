-Derbiye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak derbi mücadelesine konuk Fenerbahçe'nin taraftarları alınmayacak. Derbi için İstanbul Valiliği'nde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısına katılan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Saka, yaptığı açıklamada, Fiyapı İnönü Stadı'nda yarın oynanacak derbi maçı Fenerbahçeli taraftarların stattan izleyemeyeceğini söyledi. Saka, iki kulübün yaptığı anlaşmayla sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını da aynı şekilde Beşiktaşlı taraftarların statta izleyemeyeceğini bildirdi. Beşiktaşlı yönetici, iki kulübün aldığı bu yöndeki kararı İl Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulduğunu kaydetti. Bu arada, Kulüpler Birliği Vakfı'nın önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda, 4 büyük kulübün aralarında oynayacağı maçlar için de anlaşma sağlanması durumunda, bunun da İl Spor Güvenlik Kurulu'na getirileceği öğrenildi.