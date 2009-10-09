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Spor

Derbi'ye Amerika teklifi

ABD Futbol Federasyonu Başkanı Mark Abbott, Fenerbahçe ile Galatasaray’a New York’un en ünlü stadyumu Giants’da dostluk maçı teklifinde bulundu.

09 Ekim 2009 03:00

ABD Futbol Federasyonu Başkanı Mark Abbott, Fenerbahçe ile Galatasaray’a New York’un en ünlü stadyumu Giants’da dostluk maçı teklifinde bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a uzak diyarlardan cazip davet.

Fenerbahçe USA Derneği’nin davetlisi olarak New York’taki Türkevi’nde düzenlenen panele katılan ABD Futbol Federasyonu Başkanı Mark Abbott, “Fenerbahçe ile Galatasaray takımlarının ülkenin en önemli stadyumlarının başında gelen Giants’ta bir dostluk maçı yapmasının muhteşem bir olay olacağını’’ söyledi.

Abbott ayrıca, futbolu önce ticari bir iş, sonra spor olarak gördüklerinin altını çizdi.

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