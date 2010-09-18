T24 LogoT24 Logo
Spor

DERBİYE 265 GAZETECİ İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2010 15:58

-DERBİYE 265 GAZETECİ  İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe ile Beşiktaş futbol takımlarını yarın karşı karşıya getirecek Spor Toto Süper Lig'deki sezonun ilk derbisine basın mensuplarının ilgisi de büyük oldu.    Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçta toplam 265 basın mensubu görev yapacak.  Karşılaşmayı, İslam Çupi Basın Tribünü'nde 175 gazeteci, saha içinde ise 90 foto muhabiri takip edecek.    Derbiyi izlemek için akredite yaptıranlar arasında 5 de yabancı gazetecinin bulunduğu, TSYD'nin, basın tribününün kontenjanı nedeniyle çok sayıda akreditasyon başvurusunu ise geri çevirmek zorunda kaldığı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24