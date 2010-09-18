-DERBİYE 265 GAZETECİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe ile Beşiktaş futbol takımlarını yarın karşı karşıya getirecek Spor Toto Süper Lig'deki sezonun ilk derbisine basın mensuplarının ilgisi de büyük oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçta toplam 265 basın mensubu görev yapacak. Karşılaşmayı, İslam Çupi Basın Tribünü'nde 175 gazeteci, saha içinde ise 90 foto muhabiri takip edecek. Derbiyi izlemek için akredite yaptıranlar arasında 5 de yabancı gazetecinin bulunduğu, TSYD'nin, basın tribününün kontenjanı nedeniyle çok sayıda akreditasyon başvurusunu ise geri çevirmek zorunda kaldığı açıklandı.