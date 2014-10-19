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Spor

Derbinin yıldız ismi konuştu

Sneijder, Galatasaray'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren isim oldu

19 Ekim 2014 00:45

Wesley Sneijder, Galatasaray'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren isim oldu. Sneijder maçın ardından, attığı gollerle ilgili "Gollerle ilgili pek fazla açıklama yapmama gerek yok. Tabii ki kalecinin de çıkarabileceği goller değildi. Sahada galibiyeti hak eden bir takımvardı, o da Galatasaray'dı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler ve kazandık" yorumunu yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı yıldızın gol attığı resmi maçlarda 18 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 

 

'Fenerbahçe'ye şansım tutuyor'

 

Hollandalı, geçen sezon da Fenerbahçe'ye gol attığının hatırlatılması üzerine "3 puan için sevinçliyim. Fenerbahçe'ye şansım tutuyor. Galibiyet gollerini atmaktan dolayı sevinçliyim. Ligin başındayız. İyi galibiyetler geliyor. Önümüzdeki haftalara bu galibiyetleri taşımalıyız. Fenerbahçe'nin attığı gol, yaklaşık bir metre top çıkıyor ve bu golle skor 1-1 bitseydi bunun hesabını kim verecekti. 5 hakem var ve bu seviyede bir mücadelede bunu birisinin görmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

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