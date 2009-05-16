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Spor

Derbinin tarihi açıklandı

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maçın 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacağı bildirildi.

16 Mayıs 2009 03:00


Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı.Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maçın 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacağı bildirildi.

Haftanın maç programı şöyle:

23 MAYIS CUMARTESİ:

20.00 Kayserispor-Hacettepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

24 MAYIS PAZAR:

20.00 Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İsmetpaşa)

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK İnönü)

20.00 Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül)

20.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk)

20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 Ankaraspor-Antalyaspor (Yenikent ASAŞ)

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