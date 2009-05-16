Derbinin tarihi açıklandı



Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı.Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maçın 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacağı bildirildi.



Haftanın maç programı şöyle:



23 MAYIS CUMARTESİ:



20.00 Kayserispor-Hacettepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



24 MAYIS PAZAR:



20.00 Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İsmetpaşa)



20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)



20.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK İnönü)



20.00 Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)



20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül)



20.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk)



20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor (Eskişehir Atatürk)



20.00 Ankaraspor-Antalyaspor (Yenikent ASAŞ)