Derbinin sonucu ne olur?

T24 - Büyük derbi öncesi idman niteliğinde olan maçlardan hem Fenerbahçe hem de Galatasaray zaferle çıktı. Fenerbahçe Steaua Bükreş'i 1-0 yenerken Galatasaray da Ali Sami Yen Stadyumu'nda Dinamo Bükreş'e gol yağdırdı. Herkesin merakla beklediği büyük karşılaşma 25 Ekim Pazar akşamı oynanacak. spor yorumcusu Sergen Yalçın, derbiye saatler kala köşesinde maçın skoruyla ilgili bir yazı yazdı. İşte Yalçın'ın Vatan gazetesinde yayımlanan bugünkü (24.10.2009) yazısı:



Derbiye 24 saatten biraz daha fazla süre kaldı.. İki takımı da UEFA Avrupa Ligi’nde izledim.. Kolay galibiyetler aldılar.. Ama futbollarda bakış açımı değiştirecek bir sapma görmedim.. Ben G.Saray’ı bir takım olarak görmüyorum..



Elinde yıldızları bulunan, hepsini birden sahada oynatmaya çalışan, bu nedenle savunma zaafı yaşayan bir görüntüsü var G.Saray’ın.. Ama F.Bahçe daha fazla takım futbolu oynuyor.. G.Saray en sıradan rakibe bile çok pozisyon veriyor, ki Kadıköy’de aynısı olursa F.Bahçe affetmez, üst üste goller bulabilir.. Üstelik F.Bahçe’nin bir önemli özelliği de kolay gol yememesi.. Yani G.Saray 2 yerse, F.Bahçe’ye 3 atamaz, sıkışır..

Ben kafamdaki en ideal G.Saray ilk 11’ini söylüyorum: Leo Franco-Sabri, Servet, G.Zan, H.Balta-Arda, Mehmet Topal, Ayhan, Keita-Baros, Nonda..

Yani G.Saray’ın 4-3-3’ü bir kenara bırakıp 4-4-2 ile sahaya çıkması hayrına olur.. Çünkü 2 forvetle oynadıkları zaman F.Bahçe defansı kolay kolay ileri çıkamaz. Ayrıca F.Bahçe’nin ortadaki ikilisi Emre ve Cristian koşan, çok çalışan adamlar.. Göbekte de macera aramanın gereği yok.. Topal ile Ayhan ideal ikili olur.. Eksilere-artılara bakarsak; Arda-Balta ikilisi Gökhan-Kazım’la mücadele eder.. Ki, F.Bahçe’nin en etkili tarafı sağ kanadı.. Diğer kanatta ise Sabri-Keita kesin üstünlük sağlar.. Ancak genel olarak G.Saray’ın gücünü yükseltmesi şart.. Kewell, Arda ve Elano aynı tipte yumuşak adamlar.. Bunlardan 1’ini seçip diğerlerini kulübede tutmak, Rijkaard’a maç içinde hamle fırsatı da verir.. Adımı ortaya koyarım ki, bu üçlü sahada olursa G.Saray kazanamaz.. Tek forvetli sistem olmuyor, G.Saray Barcelona değil ki 4-3-3 oynasın.. Rijkaard bunu fazla kurcalamasın, kabul etsin..



Fenerbahçe ne yapmalı?



Her şey F.Bahçe’nin lehine.. Seyirci üstünlüğü var.. G.Saray 9 yıldır Kadıköy’de kazanamamış, onun psikolojik etkisi de var.. Yoksa zaten F.Bahçe klasik futbolunu oynar.. Alex ve Güiza forma giyecek düzeye gelirse, F.Bahçe geride bekleyerek işi bitirmeyi planlar.. Bu ikili varken F.Bahçe’nin G.Saray’a önde baskı yapması imkansız.. Sadece orta sahayı kalabalık tutarak pres yapar ve G.Saray’ı dar alana sıkıştırır.. Çünkü F.Bahçe normalde rakibe geniş alan bırakmıyor.. Emre ile Cristian, göbekteki adamlara top aldırmaz ve kaptıkları toplarla çabuk hücuma çıkarlarsa G.Saray büyük sıkıntıya girer.. Alex faktöründen, Gökhan Gönül’ün formundan, Bilica-Lugano ikilisinin geriye yaslanarak daha iyi oynadığından filan daha bahsetmiyorum bile..



Skor ne olur?



Bu derbinin kaderini Rijkaard’ın seçimleri belirler.. Rijkaard “Ben her takıma karşı aynı dizilişle çıkarım, sistemimde problem yok” derse büyük maceraya girer.. Olağanüstü maçların olağanüstü tedbirleri olmalı.. G.Saray Dinamo Bükreş’e bile 3-5 pozisyon veriyor, F.Bahçe’ye mi vermeyecek? Maçın gollü geçeceğini düşünüyorum.. Hatta skor tahminlerim de 3-1, 4-2, 4-1 F.Bahçe lehine.. Bu tabloyu değiştirmek için Rijkaard’ın değişiklik yapması lazım.