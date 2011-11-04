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Spor

Derbinin saati değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde değişikliğe gidildi. Daha önce 20:00'de başlayacağı açıklanan karşılaşma 19:30'a alındı.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak derbinin başlama saati değiştirildi. 

Derbinin saati değişti

Fenerbahçe Kulübü’nden alınan bilgiye göre, Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom Arena Stadı’nda yapılacak derbinin başlama saati 20.00’den 19.30’a alındı.

Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’nın Lille takımıyla deplasmanda TSİ 21.45’te oynayacağı karşılaşmayla aynı gün derbi mücadelesinin olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu eleştirilmişti.


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