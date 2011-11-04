Derbinin saati değişti!

T24

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak derbinin başlama saati değiştirildi.Fenerbahçe Kulübü’nden alınan bilgiye göre, Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom Arena Stadı’nda yapılacak derbinin başlama saati 20.00’den 19.30’a alındı.Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’nın Lille takımıyla deplasmanda TSİ 21.45’te oynayacağı karşılaşmayla aynı gün derbi mücadelesinin olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu eleştirilmişti.