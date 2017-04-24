Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 90+1'de bulduğu golle 1-0 yendi, lig ikinciliği yolunda zorlu bir virajı kayıpsız atlattı. Galatasaray maç boyunca etkili olmasına karşın, gole ulaşan Fenerbahçe oldu. Kaleyi bulan ilk şutunu 86'da atan Sarı Lacivertliler'i galibiyete taşıyan isim 90+1'de Jozef de Souza oldu.

Fenerbahçe, derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı TT Arena'da 1-0 yendi. Medipol Başakşehir'e 4-0 yenildikleri maça göre 5 değişiklikle maça çıkan Galatasaray, ilk yarıda 2 kez tehlikeli gelirken, Fenerbahçe rakip kaleye şut bile çekemedi. 2. yarıda da buna benzer bir görüntü ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, aradığı golü bir türlü bulamazken, Fenerbahçe kaleyi bulan ilk şutunu 86. dakikada çekti. 90+1'de Jozef de souza'nın kafa vuruşu sonucu belirledi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında deyim yerindeyse Japon kale oynamasına karşın, istediği pozisyonları bulamadı.

24'üncü dakikada Şener'in büyük hatasında kazanılan topta önce Yasin, ardından Sneijder'ın şutlarını kaleci Volkan çıkardı.

27. dakikada ise Selçuk İnan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti. İlk yarı boyunca defans güvenliğini ön planda tutan ve kontra atak kovalayan Fenerbahçe'nin planları tutmadı ve rakip kaleye şut çekemedi.

İkinci yarı da ilk yarının kopyası gibi başladı. Galatasaray, rakip kaleyi daha çok düşünen taraf oldu. 51'de istenmeyen görüntüler yaşandı. Tribünlerden, Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı maddeler atıldı. Bir cep telefonu Fenerbahçe kalecisinin bacağına isabet etti. Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan, taraftarları sakinleştirdi, Galaltasaraylı oyuncular yabancı maddeleri topladı.

71. dakikada Garry Rodrigues, Galatasaray adına mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Fenerbahçe, 86. dakikada kaleyi bulan ilk şutunu çekti.

Maçın tek golü 90+1'de geldi. Şener, cezasahası sağ yan çizgisi yakınında Carole'u çalımlayarak penaltı noktası yakınına ortaladı. Josef de souza'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

90+4'te ani gelişen Galatasaray atağında son olarak penaltı noktası yakınında Semih vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü ve karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ardından Galatasaray 49 puanda kaldı ve lig 2.'liği ümitleri iyice suya düştü. Puanını 53'e çıkaran Fenerbahçe'nin 2. Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4'e indi.

Maçtan kısa kısa

22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

2. yarıdan

48. dakikada Podolski topla cezasahasına yöneldi. Cezasahası sağ ön çizgisi yakınında Jozef'in müdahelesinde yerde kaldı. Bir dakika sonra Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta top sağ direğin yanından auta gitti.

Van Persie cezalı

61. dakikada Robin van Persie bir pozisyonda hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Hollandalı, haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

63. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Wesley Sneijder sağ ayağının içi ile yerden vurdu, top doğrudan kaleci Volkan Demirel'in üzerine gitti.

Maçın 11. dakikasında Van Persie ile Podolski arasında başlayan gerginliğe Wesley Sneijder de karıştı. AA

71. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Wesley Sneijder'in ara pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues yerden vuruşunu yaptı; ancak kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi ve gol izni vermedi.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sabri Sarıoğlu bekletmeden yerden vurdu. Kaleci Volkan Demirel, sağ köşeye uzanarak bu topu kontrol etti.

79. dakikada Selçuk İnan'ın ara pası ile ceza sahası sağ içinde topla buluşan Sabri Sarıoğlu son çizgiye inerek ortasını ön direğe yaptı, Galatasaraylı oyunculardan önce savunmada araya giren Martin Skrtel topu kafa çıkardı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens, cezasahası sağ yan çizgisi yakınından ortasını yaptı. Alper'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

GOL: 90+1... Şener, cezasahası sağ yan çizgisi yakınında Carole'u çalımlayarak penaltı noktası yakınına ortaladı. Josef de souza'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Uzatmalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Fenerbahçe maçı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.