-DERBİNİN KADROLARI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Muhittin Gürses Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Dia, Emre, Mehmet Topuz, Stoch, Alex, Niang Galatasaray: Aykut, Sabri, Servet, Neill, Hakan, Elano, Ayhan, Mustafa, Cana, Misimovic, Pino -FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÖZGENER: Yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Futbol Federasyon başkanı Mahmut Özgener, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı da överek, ''Bülent Yıldırım hocamız en üst düzey hakemlerimizden biri. Avrupa'da 2. kategoride bulunan FIFA hakemimiz. Son dönemde önemli sıçramalar gerçekleştirdi. Ben iyi yönetim göstereceğine inanıyorum, kendisine hakem şansı diliyorum'' ifadelerini kullandı. -HİDDİNK: ''GENÇ OYUNCULARIN PERFORMANSI BENİ ETKİLEDİ''- Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink de Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izlediğini, genç oyuncuların performansından etkilendiğini bildirdi. Azerbaycan maçından sonra değişim yapabileceklerini söylediklerini hatırlatan Hiddink, şunları söyledi: ''Trabzon'da çok güzel bir ikinci yarı izledim. Umarım Fenerbahçe-Galatasaray maçında da aynı şekilde maç izleriz. Tempolu ve kaliteli bir maç bekliyorum. Trabzonspor'da Serkan çok iyi işler yapıyor. Orada çok genç oyuncuların performansı da beni etkiledi. Azerbaycan maçında yaşadığımız hayal kırıklığından sonra sonra değişim olacağını söylemiştim, genç oyuncularımızla bu değişimi yapabiliriz. Önümüzde daha vakit var.''