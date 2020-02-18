"Derbinin hakemi ya Cüneyt Çakır ya Halil Umut Meler olur"

Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının 34 haftalık lig maratonunun en kritik ve zorlu maç olacağını savunan eski hakem Deniz Çoban, mücadeleyi Cüneyt Çakır ya da Halil Umut Meler ikilisinden birinin yöneteceğini savundu.

Fanatik yazarı Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu'nun atamaları tartışacağını belirterek, "Riski göze alır, bu zorlu maçın altından Meler’in kalkabileceğini öngörürlerse; Çarşamba öğle saatlerinde Meler ismini basın bülteninde görürüz. MHK yine risk almak istemezse, sığınacağı tek liman Çakır kalıyor. Çakır’ın Kadıköy’e gitmesi durumunda Meler, Beşiktaş-Trabzon maçına aday olabilir. Yine tecrübe gündeme gelecek olursa Beşiktaş- Trabzonspor maçına Fırat Aydınus daha kuvvetli aday olur." ifadelerini kullandı.

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