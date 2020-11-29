Derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı babası açıkladı

Bu akşam Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, oğlunun Ali Koç'un şirketinde çalışmadığını ve küçükken Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.

"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davranacaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.

Şirkette çalışıyor iddiası

Fenerbahçeli bir yöneticinin şirketinde oğlunun çalışmadığını belirten baba, "Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor" dedi.

"MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.

Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok."

'Dürüst olacaksın oğlum' dedim

"Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi 'hakem olacağım' dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. 'Helal olsun' dedim. 'Dürüst olacaksın oğlum' dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor."



"Ben Beşiktaşlıyım, oğlum Galatasaraylı"

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu ayrıca "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.