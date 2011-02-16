-DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 20 Şubat Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kariyerindeki 10. derbi maçına çıkacak olan Çakır, şu ana kadar ligde 137, Türkiye Kupası'nda da 14 karşılaşmada görev yaptı. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev almaya başlayan tecrübeli hakemin bugüne kadar yönettiği 9 derbi mücadelesinde toplam 28 gol kaydedildi. Bu maçlar içinde, 2005-2006 sezonundaki lig maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek, en farklı skora imza atmayı başardı. Cüneyt Çakır, bugüne kadar 4'er tane Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray ile 1 kez de Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında görev aldı. Tecrübeli hakem, bu sezon ise 13 lig ve 1 de kupa maçında görevlendirildi. Bu arada, Çakır, bu sezonun ilk yarısında FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta da görev almıştı. Çakır'ın görev aldığı lig ve kupadaki derbi karşılaşmaları, sezonları ve sonuçları şöyle: /* SEZON MAÇ SONUÇ --------------------------------------------- 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 */