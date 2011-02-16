T24 LogoT24 Logo
Spor

DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 13:18

-DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 20 Şubat Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kariyerindeki 10. derbi maçına çıkacak olan Çakır, şu ana kadar ligde 137, Türkiye Kupası'nda da 14 karşılaşmada görev yaptı. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev almaya başlayan tecrübeli hakemin bugüne kadar yönettiği 9 derbi mücadelesinde toplam 28 gol kaydedildi. Bu maçlar içinde, 2005-2006 sezonundaki lig maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek, en farklı skora imza atmayı başardı. Cüneyt Çakır, bugüne kadar 4'er tane Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray ile 1 kez de Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında görev aldı. Tecrübeli hakem, bu sezon ise 13 lig ve 1 de kupa maçında görevlendirildi. Bu arada, Çakır, bu sezonun ilk yarısında FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta da görev almıştı. Çakır'ın görev aldığı lig ve kupadaki derbi karşılaşmaları, sezonları ve sonuçları şöyle: /* SEZON            MAÇ                    SONUÇ ---------------------------------------------                    2005-2006        Galatasaray-Beşiktaş    3-2 2005-2006        Fenerbahçe-Galatasaray  2-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 2005-2006        Fenerbahçe-Galatasaray  4-0 2006-2007        Galatasaray-Beşiktaş    1-0 2007-2008        Galatasaray-Fenerbahçe  2-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 2008-2009        Galatasaray-Beşiktaş    4-2 2009-2010        Galatasaray-Fenerbahçe  0-1 2010-2011        Fenerbahçe-Beşiktaş     1-1 2010-2011        Galatasaray-Beşiktaş    1-2 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24