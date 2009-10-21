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Spor

Derbinin hakemi Bünyamin Gezer

21 Ekim 2009 19:46

Turkcell Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
     Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını Bünyamin Gezer yönetecek.
     10. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
     23 Ekim Cuma:
     20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır
     24 Ekim Cumartesi:
     16.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler
     20.00 Eskişehirspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa
     25 Ekim Pazar:
     15.00 Kasımpaşa-Denizlispor: Yunus Yıldırım
     15.00 Manisaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
     15.00 Sivasspor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
     15.00 Diyarbakırspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
     20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bünyamin Gezer
     (BÜL-BE-GKH)

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