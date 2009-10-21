Derbinin hakemi Bünyamin Gezer

Turkcell Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını Bünyamin Gezer yönetecek.
10. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
23 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler
20.00 Eskişehirspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa
25 Ekim Pazar:
15.00 Kasımpaşa-Denizlispor: Yunus Yıldırım
15.00 Manisaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
15.00 Sivasspor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
15.00 Diyarbakırspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bünyamin Gezer
(BÜL-BE-GKH)