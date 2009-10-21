Derbinin hakemi Bünyamin Gezer

Turkcell Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını Bünyamin Gezer yönetecek.

10. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

23 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler

20.00 Eskişehirspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa

25 Ekim Pazar:

15.00 Kasımpaşa-Denizlispor: Yunus Yıldırım

15.00 Manisaspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

15.00 Sivasspor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

15.00 Diyarbakırspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bünyamin Gezer

(BÜL-BE-GKH)