-DERBİNİN HAKEMİ BÜLENT YILDIRIM İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını, İsmail Şencan ile Muhittin Gürses yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 22 Ekim Cuma: Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya Sivasspor-Bucaspor: Barış Şimşek 23 Ekim Cumartesi: Medical Park Antalyaspor-Konyaspor: Tolga Özkalfa İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: İlker Meral Trabzonspor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır 24 Ekim Pazar: Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım Ankaragücü-Bursaspor: Hüseyin Göçek Manisaspor-Kasımpaşa: Kuddusi Müftüoğlu 25 Ekim Pazartesi: Kayserispor-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu