T24 LogoT24 Logo
Spor

DERBİNİN HAKEMİ BÜLENT YILDIRIM İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 14:57

-DERBİNİN HAKEMİ BÜLENT YILDIRIM  İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını, İsmail Şencan ile Muhittin Gürses yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.  Ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 22 Ekim Cuma: Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya Sivasspor-Bucaspor: Barış Şimşek 23 Ekim Cumartesi: Medical Park Antalyaspor-Konyaspor: Tolga Özkalfa İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: İlker Meral Trabzonspor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır 24 Ekim Pazar:  Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım Ankaragücü-Bursaspor: Hüseyin Göçek Manisaspor-Kasımpaşa: Kuddusi Müftüoğlu 25 Ekim Pazartesi:  Kayserispor-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24