T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 21 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 21 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbi maçta Fırat Aydınus'un yardımcılığını Tarık Ongun ile Aleks Taşçıoğlu yapacak.

BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın 4. hakemi ise Aytekin Durmaz olarak açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

20 Şubat Cumartesi:

14.00 Sivasspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer
15.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
19.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Yunus Yıldırım

21 Şubat Pazar:
14.00 Diyarbakırspor-Denizlispor: Cüneyt Çakır
14.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Hakan Özkan
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

22 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24