Derbinin hakemi belli oldu

T24 - Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 21 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbi maçta Fırat Aydınus'un yardımcılığını Tarık Ongun ile Aleks Taşçıoğlu yapacak.



BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın 4. hakemi ise Aytekin Durmaz olarak açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:



20 Şubat Cumartesi:



14.00 Sivasspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer

15.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

19.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Yunus Yıldırım



21 Şubat Pazar:

14.00 Diyarbakırspor-Denizlispor: Cüneyt Çakır

14.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Hakan Özkan

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus



22 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

