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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü kozlarını paylaşacak

04 Mayıs 2017 15:57

Fenerbahçe - Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki maçta Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Arka Kardeşler yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbide Fırat Aydınus görev alacak. 

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 25. derbisinde düdük çalacak. 

Açıklamaya göre, 30. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 

6 Mayıs Cumartesi: 

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Alper Ulusoy

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Cüneyt Çakır 

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan 

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Özgür Yankaya 

7 Mayıs Pazar: 

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Serkan Çınar 

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Fırat Aydınus 

8 Mayıs Pazartesi: 

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Suat Arslanboğa

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor: Halil Umut Meler

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FenerbahçeBeşiktaşderbiFırat Aydınus

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