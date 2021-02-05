Derbinin hakemi belli oldu

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbiyi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak.
24. haftanın hakemi
6 Şubat Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar
13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi
16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar