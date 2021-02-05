Derbinin hakemi belli oldu

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbiyi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak.

24. haftanın hakemi

6 Şubat Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar