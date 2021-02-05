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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

05 Şubat 2021 11:03

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, derbiyi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak.

 24. haftanın hakemi

 6 Şubat Cumartesi

 13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

 16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

 16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

 19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

 13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

 16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

 16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

 19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

 16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

 19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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