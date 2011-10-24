-Derbinin hakemi Aydınus İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 27 Ekim Perşembe günü yapılacak derbi mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü yapılacak 8. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle: 26 Ekim Çarşamba: 18.00 Samsunspor-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor: Mustafa İlker Coşkun 18.30 Orduspor-Bursaspor: Özgür Yankaya 20.30 Trabzonspor-Medical Park Antalyaspor: Suat Arslanboğa 20.30 Galatasaray-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz 27 Ekim Perşembe: 18.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Mete Kalkavan 18.30 Sivasspor-Mersin İdmanyurdu: Hüseyin Göçek 20.30 Manisaspor-Ankaragücü: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Fırat Aydınus