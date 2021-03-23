Derbinin gizli kahramanı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yıldızları attıkları gollerle Vida ve Ozan, yaptığı kurtarışlarla da Altay olsa da sahanın gizli kahramanı kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez 11'e dönen Caner Erkind'di.

Sözcü'den Alican Özcan'ın haberine göre 90 dakika boyunca sahada kalan 32 yaşındaki milli futbolcu, 104 kez topla buluştu ve her iki takım adına da topla en fazla oynayan oyuncu oldu. Beşiktaş’ın savunma oyuncuları Domagoj Vida 90 kez, Welinton ise 96 kez topla buluşarak Caner Erkin’e en yakın isimler oldular. Yıldız futbolcu aynı zamanda 4 kilit pas vererek yine her iki takım adına da bu alanda en başarılı oyuncu oldu. Beşiktaş’ta ise Rachide Ghezzal ve Adem Ljajic 3 kilit pasla sarı lacivertli futbolcuyu takip etti.

Beşiktaş karşısında Domagoj Vida’nın golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 89. dakikada Ozan Tufan’ın müthiş füzesiyle skoru 1-1’e getirirken, asist yine Caner Erkin’den geldi. Maç içerisinde arkadaşlarından pas alamadığı için zaman zaman alışık olduğumuz tepkili hareketlerine devam eden Erkin, tam böyle bir anda Atilla Szalai’nin pasında sol kanatta topla buluştu. Macar savunmacının pası verdikten sonra ileriye yaptığı koşu sayesinde oluşan koridoru iyi gören Erkin, ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan’a yerden sert bir pas vererek golün yaratıcısı oldu. Mücadeleyi yüzde 64 pas isabetiyle tamamlayarak takımın en düşük yüzdeli pas isabet oranlarından birine sahip olan Erkin, buna rağmen Ozan Tufan’a yaptığı asistteki zor pasında başarı sağladı.

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