-DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY CAFE CROWN İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Galatasaray Cafe Crown, bitime 2 salise kala Ignerski ile faul atışlarını değerlendiremeyen Beşiktaş Cola Turka'yı 73-71 yendi. Beşiktaş Cola Turka, tribündeki Portekizli yıldız futbolcuları, sahada ise NBA yıldızının olmasının moraliyle maça başlamasına rağmen ilk bölümlerde hücumda pota altında sıkıntı yaşadı. Önde Iverson'a baskı kurarak rakibinin organizasyonlarını bozan Galatasaray Cafe Crown, pota altında Ermal ile etkili oldu ve 4. dakikada 10-5 üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı takım üst üste hücumlardan da boş dönünce konuk ekip üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 14-9 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, ikinci periyoda Andric'in basketiyle başladı ve 11. dakikada 7 sayılık üstünlük (16-9) yakaladı. Bu dakikalarda Galatasaray Cafe Crown öne geçip, ardından Beşiktaş Cola Turka yakalayınca, iki takım arasında adeta bir kovalamaca yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, Andric'in basketiyle 11. dakikada 7 sayılık üstünlük (16-9) yakalamasına rağmen, Beşiktaş Cola Turka 14. dakikada Iverson'un basketiyle 16-16 beraberliği sağladı. Konuk ekip, Shumpert ile bulduğu basketle 16. dakikada 21-16 ile bir kez daha öne geçerken siyah-beyazlı takım Cevher'in sayısıyla aynı dakika içinde 21-21 beraberliği yeniden buldu. Bekir'in üçlüğüyle 17. dakikada uzun bir aradan sonra öne geçen (24-23) Beşiktaş Cola Turka, hücumlarda basit top kayıpları yapınca, üstünlüğü tekrar rakibine kaptırdı. Galatasaray Cafe Crown, Ermal ile basketler bularak ilk yarıyı 34-30 önde tamamladı. Beşiktaş Cola Turka'da Ogilvy ilk yarıda 10 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Ermal ilk yarıdaki iyi oyununu ikinci yarıya da taşıdı ve üst üste basketler üretti. Galatasaray Cafe Crown, Evren'in basketiyle 22. dakika içinde 38-30 üstünlük sağladı. Beşiktaş Cola Turka, buna Mustafa Abi ile çabuk yanıt verdi ve 5-0'lık seriyle skoru 38-35'e getirdi. Sarı-kırmızılı takım, rakibinin basit top kayıplarını iyi değerlendirerek müthiş bir seri yakaladı. Dört dakika içinde 13-0'lık seri bulan Galatasaray Cafe Crown, Haluk'un üçlüğüyle 26. dakika içinde farkı 16 sayıya (51-35) çıkardı. Yıldız futbolcularının tribünden ayrılmasının ardından taraftarların azalan coşkusu basketbolculara da yansıdı ve üst üste hatalar yaptılar. Sarı-kırmızılı ekip, maçın 3. çeyreğini de 55-45 önde geçti. Galatasaray Cafe Crown, 35. dakikada farkı 15 sayıya (60-45) çıkardı. Beşiktaş Cola Turkalı oyuncular bu farkın ardından müthiş savunma ve hücum yaparak son dakika içinde oyuna ortak oldu. Rakibine 5 dakikada 11 sayı izni veren siyah-beyazlı takım, 26 sayı bularak bitime 17 saniye kala 71-71 beraberliği sağladı. Iverson'un hatalı yaptığı faul sonra Tutku'nun faullerden bulduğu basketlerle Galatasaray Cafe Crown, bitime 7.4 saniye kala skoru 73-71 yaptı. Beşiktaş Cola Turka, son hücumunda Haluk'un faulü sonrası maçın iyilerinden Ignerski ile serbest atış fırsatı yakaladı. Ancak Ignerski iki faul atışını değerlendiremeyince sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 73-71 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Recep Ankaralı xx, Yener Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx Beşiktaş Cola Turka: Iverson xx 11, Serhat x, Cevher x 5, Ignerski xx 20, Ogilvy xxx 18, Bekir xx 6, Mustafa Abi xx 11, İsmail x Galatasaray Cafe Crown: Rochestie xx 8, Evren x 5, Shipp xx 6, Rancik xx 4, Ermal xxx 22, Andriç x 4, Tutku xx 8, Shumpert xx 7, Haluk xx 9, Melih x 1. Periyot: 9-14 Devre: 30-34 3. Periyot: 45-55 5 Faulle Çıkanlar: 33.03 Cevher (Beşiktaş Cola Turka), 38. 27 Shipp (Galatasaray Cafe Crown)