Derbinin galibi Beşiktaş, Manchester da

Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Çarşamba günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, Manchester kentine geldi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkcell Süper Lig'de güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, ''Son derece merakla beklenen bir derbiyi, çok net skorla, çok üstün bir futbolla kazanmanın morali ve mutluluğu içindeyiz. O moralle buraya geldik'' dedi.

Çarşamba günü dünyanın en tanınmış takımlarından birisiyle karşılaşacaklarını ifade eden Öner, Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle sahaya en iyi neticeyi almak için çıkacaklarını söyledi.

Manchester United karşısında alacakları sonucun gruptaki yerleri açısından önem taşıdığını dile getiren Öner, şöyle konuştu:

''Grubumuzda ikincilik, üçüncülük mücadelesi yapıyor gibi bir durumumuz var. O da bu maçtaki neticeye bağlı. Tabii Moskova'daki maç da önemli. İnşallah gruptan çıkmayı sağlayacak neticeyi almaya çalışacağız. Son maça kalırsa, Türkiye'de biz o maçı cumartesi günü yaşadığımız atmosferde, taraftarımızla bütünleşerek, İnönü Stadı'ndaki atmosferimizi herkes biliyor, İstanbul'da o işi hallederiz. Dileğim ona kalması. Umuyorum da kalacağız. Çarşamba günü bu güçlü takıma karşı bize yarayan bir netice alacağız.''

Kafilede genel sekreter Öner'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Bülent Deriş, Hakan Aksoy, Murat Çelik ile Mario Berk de yer aldı.

Çocuğu hastalanan ve teknik direktör Mustafa Denizli'den izin alan Mert Nobre İstanbul'da kalırken, sakatlıkları süren Hakan, Holosko ve Rıdvan da kadroda bulunmuyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Manchester United karşısında forma giyemeyecek Çek futbolcu Tomas Sivok, teknik direktör Denizli tarafından kadroya alındı.

Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından özel uçakla Manchester Havaalanı'na inen siyah-beyazlı takımı, az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Beşiktaş bayrakları ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör Mustafa Denizli'ye çiçek veren siyah-beyazlı taraftarlar, Denizli ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş kafilesi daha sonra otobüsle otele hareket etti.

Siyah-beyazlılar, Manchester United maçı hazırlıklıklarına bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.