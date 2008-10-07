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Spor

Derbinin galibi Beşiktaş

07 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Cola Turka, Teknosa Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu C Grubu'nda Galatasaray'ı 88-73 yendi.

Teknosa Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu C Grubu'nda Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown karşı karşıya geldi.

Bu sezon Beko Basketbol Ligi ve Teknosa Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada Beşiktaş Cola Turka, güçlü rakibini 88-73'lük skorla mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

Maçın ardından yapılan değerlendirmede karşılaşmanın yıldızı seçilen Beşiktaş Cola Turka'dan Mario Austin'e ödülünü, Çorum Valisi Mustafa Toprak verdi.

BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 88 - GALATASARAY CAFE CROWN: 73

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Ali Şakacı xxx

Beşiktaş Cola Turka: Mehmet xx 2, Muratcan xx 7, Faison x 2, Stanojeviç xx 4, Ömer xx 2, Haluk xxx 17, Adem xxx 10, Chatman xxx 18, Austin xxxx 23, Cevher x 2

Galatasaray Cafe Crown: Strickland x, Ziziç xxx 19, Polat x, Murat xx 9, Cüneyt xxx 19, Hüseyin x, Milojeviç x 3, Guroviç xx 13, Graves xx 8, Cemal x 2

1. Periyot: 18-18

Devre: 47-34 (Beşiktaş Cula Turka lehine)

3. Periyot: 49-62


C Grubu'ndaki günün ilk maçında ise, Casa TED Kolejliler, Darüşşafaka Cooper Tires'ı 95-63 yendi.

CASA TED KOLEJLİLER: 95 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 63

Salon: Atatürk

Hakemler: Erşan Kartal xxx, Can Atsüren xxx, Uğur Özen xxx

Casa TED Kolejliler: Özgür xxx (17), Polat xxx (10), Deniz x, Caner x, Ziya xx (6) Alper xx (2), Caner xx (4), Önder xxx (15), Volkan xx (4), Bell xxx (15), Prowell xxx (14), Hansen xx (8)

Darüşşafaka Cooper Tires: Soner xxx (23), Leunen xx (5), Bora Hun xx (7), Emre xx (7), Melih xx (8), Hammonds xx (11), Kadir x (2)

1. Periyot: 20-19

Devre: 35-32 (Casa TED Kolejliler lehine)

3. Periyot: 60-44

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