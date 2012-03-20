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Spor

Derbinin faturası belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan olayların faturası netleşti.

20 Mart 2012 20:11

 

T24 - Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Samsunspor ve Bursaspor maçlarını sadece kadın ve çocuklar izleyecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne, ''Çirkin ve kötü tezahürat'' ve ''Taraftarlarının neden olduğu saha olayları'' nedeniyle 2 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
 
Yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor ve cumartesi ligdeki Bursaspor maçlarını sadece kadın ve çocuklar izleyecek.
 
Fenerbahçe'ye, derbide çıkan olaylar nedeniyle 135 bin TL para cezası da verildi.

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