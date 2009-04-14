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Spor

Derbinin faturası 6 futbolcuya kesildi

14 Nisan 2009 17:55




Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, derbide yaşanan olaylar nedeniyle bir açıklama yaptı.

Federasyonu Yönetim Kurulu, olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi için bugün olağanüstü toplandı. İstanbul'da Mövenpick Otel'de saat 11.00'da başlayan toplantı sonrasında yapılan açıklamayla Galatasaraylı taraftarlarının çirkin tezahürattan dolayı Galatasaray Kulübü, oyunculardan Emre Aşık, Arda Turan tedbirli, Sabri Sarıoğlu tedbirsiz, Fenerbahçeli futbolculardan Lugano ile Semih Şentürk tedbirli; Volkan Demirel tedbirsiz olarak PFDK sevkedildi.

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