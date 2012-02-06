Derbinin faturası 485 bin lira!

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan derbi maçın ardından metrobüs araçlarına zarar verilmesi nedeniyle 485 bin lira civarında bir zarar ortaya çıktığını söyledi.



Topbaş, Sütlüce'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırım ve Bilgilendirme Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maalesef Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı sonrasında Uzunçayır Metrobüs İstasyonu'nda istenmeyen ve çağdaş bir kente yakışmayacak şekilde bir olayın yaşandığını hatırlattı.



Olayın içindeki yolcuları tehdit edecek boyutta olduğunu dile getiren Topbaş, 11 metrobüs aracının hasar gördüğünü, çevredeki insanların da ciddi bir panik yaşadığını ifade etti.



Bu durumun üzücü olduğunu ve kabullenilmesinin mümkün bulunmadığını söyleyen Topbaş, ''Bunlar milli servet. Önemli bir aks. Bunu anlamak mümkün değil. Bundan dolayı 11 aracın devre dışı kalması nedeniyle 55 sefer yapılamadı. Bunun da takriben maliyeti 485 bin lira civarında. Hasar tespitleri yapılıyor. İETT, bu zararı tazmin etme yoluna gidecek ilgili kulüplerle görüşmek suretiyle... Kamera kayıtlarında tespit çalışmaları yapılacak'' dedi.



Ciddi maliyetlerle elde ettikleri metrobüslerin tahrip edilmesinin bir bakıma İstanbul'un hizmetinin aksaması anlamına geldiğini kaydeden Topbaş, bunun önemli bir kayıp olduğunu söyledi.





Yargı süreci



Kadir Topbaş, şunları kaydetti:



''Biz istiyoruz ki sportif müsabakaların centilmence, aynı otobüs içerisinde farklı formaları giymiş arkadaşların yan yana beraberce seyahat etmeleri ve coşkuyu birlikte paylaşmalarıdır. Tabii ki rekabetten doğacak farklı bir değerlendirme olabilir ama bu tatlı bir serzeniş olarak geçmeli. Spor bir eğlencedir, güzelliktir. Yoksa kalkıp da tamamen tahrip etme, kavgaya dönüştürme, karşısındakini hiçe sayma ve yok etme taraftarlık mantığında olmamalı. İnsana bir davranış biçimi vermeli spor. Bu olay çok üzücü. İçindeki yolcuların panikleri, psikolojik durumları onlardaki depresyonları biz hesaba katmıyoruz. Onlar da ayrı bir olay. Bir daha böyle olayların olmamasını arzu ediyoruz. Toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırmaya, daha fazla araç edinmeye ve imkan sağlamaya çalışırken, bu şekilde yok edilmesi bizi hizmet açısından engelliyor. Bunu yapanlar pişman olmuşlardır herhalde. Öyle umuyorum. Bunu yapanlara gerekli ceza verilmek üzere gerekirse yargı yoluna gidilecek. Ayrıca ilgili kulüplerle de bu konu görüşülecek. Metrobüsteki yolcularımıza geçmiş olsun.''



Bir gazetecinin ''Kaç gün daha sefer sayılarında azalma yaşanacak?'' diye sorulan Topbaş, tespitlerden sonra gerçek maliyetlerin ortaya çıkacağını, hem servis maliyeti, hem de maddi ve hasar kayıplarının olduğunu söyledi.



İlgili kulüplere müracaatların yapılacağını, kişiye kadar gidecek bir yargı sürecinin olabileceğini kaydeden Topbaş, metrobüs sayısındaki eksikliği hissettirmemek için diğer hatlardan araç çekerek pik saatlerde devreye sokmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Topbaş, bugün eğitim yılının başladığını, otobüse ihtiyaç duydukları bir süreçte 11 metrobüs aracının devre dışı kalmasının önemli bir kayıp olduğunu belirtti.









