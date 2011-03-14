-DERBİNİN BİLETLERİ YARIN SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 10.00'dan itibaren Biletix üzerinden GS Bonus sahiplerine sunulacak. 16 Mart Çarşamba günü ise genel satışa çıkarılacak biletlerin fiyatlarının 60 ile 700 TL arasında olacağı belirtildi. Derbi maçının kale arkası tribünlerinin biletlerini 60 TL, standart tribün biletlerinin 100-350 TL, VIP biletlerin 350 TL, yiyecek ile içecek ve ağırlamanın da dahil olduğu çok sınırlı sayıdaki Özel VIP biletlerin ise 600-700 TL fiyat aralığında olacağı duyuruldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle: Kategori 1: 700 TL Kategori 2: 600 TL Kategori 3: 450 TL Kategori 4: 350 TL Kategori 5: 200 TL Kategori 6: 100 TL Kategori 7: 60 TL Kategori 8 ve Rakip Takım: 60 TL