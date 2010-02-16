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Spor

Derbinin biletleri satışta!

Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında 27 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında 27 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.16/02/10 15:18Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak dev maçın bilet satışına, Fenerbahçe Kart sahibi taraftarlar için 5 liradan Biletix'ten başlandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, derbi maç için saha kenarı koltuk satışı yapılmayacağı ve tüm biletlerin 5 liradan satışa çıkartılacağı duyuruldu. 25 Şubat Perşembe akşamına dek Fenerbahçe Kartı olan taraftarlar kartlarını göstererek, belli sayıdaki biletlerini Biletix gişelerinden alabilecekler. Biletlerin genel satışı ise 26 Şubat Cuma gününden itibaren başlayacak.

Fenerbahçe Kart'ı olan taraftarların alabileceği bilet sayıları şöyle:

Fenerbahçe Kart: 2 adet
Gold Kart: 3 Adet
Platinium Kart: 5 Adet

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