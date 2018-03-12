T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbinin biletleri satışta

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26

12 Mart 2018 12:55

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak ve saat 19.00\'da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.
Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamada; \"Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır\" denildi.
Bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigCavcav SezonuFenerbahçeGalatasarayMart CumartesiStadyumu FenerbahçeSaracoğlu Spor KompleksiFenerbahçe KulübüPazartesiYüksek Divan KuruluKongreTemsilciEnSalıFenerbahçe KartFaturalı Fenercell

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24